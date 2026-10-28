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Chicago P.D. ,

Sezona 11 Epizoda 1

Nakon promjena u timu i posljedica prethodnih događaja, Voight pokušava ponovno stabilizirati Intelligence jedinicu. Novi slučaj odmah testira njihovu sposobnost da funkcioniraju pod pritiskom.

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S11/E1
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