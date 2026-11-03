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Chicago P.D. ,

Sezona 11 Epizoda 11

Atwater je na rubu pucanja. Izjeda ga krivnja dok opsesivno pomaže obitelji žrtve. Plaća im račune i nadzire ih, a njegovo ponašanje zamalo ugrozi istragu pljačke. Na čitavu situaciju reagira Platt.

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  • Sezona 11

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