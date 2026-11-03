Chicago P.D. ,
Dostupno još 2 dana
Tim shvati da ubojica poznaje policijske procedure i da radi unutar sustava. Frank Matson koristi svoju poziciju kako bi manipulirao dokazima. Dok ga tim pokušava naći, Matson otme Voighta.Prikaži više
Sezona 11Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, drama, kriminalističkiGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Jesse Soffer, Patrick Flueger, Tracy SpiridakosDržava: SAD
40:20
9. epizoda
Atwater preuzima vodeću ulogu u istrazi koja pogađa lokalnu zajednicu. Pitanja povjerenja i pripadnosti dolaze u prvi plan.
Dostupno još 1 dan
40:40
10. epizoda
Otkrivanje novih dokaza o starom zločinu prisiljava tim da ponovno otvori slučaj za koji su svi mislili da je završen.
Dostupno još 1 dan
40:05
11. epizoda
Atwater je na rubu pucanja. Izjeda ga krivnja dok opsesivno pomaže obitelji žrtve. Plaća im račune i nadzire ih, a njegovo ponašanje zamalo ugrozi istragu pljačke. Na čitavu situaciju reagira Platt.
Dostupno još 2 dana