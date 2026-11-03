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Chicago P.D. ,

Sezona 11 Epizoda 12

Tim shvati da ubojica poznaje policijske procedure i da radi unutar sustava. Frank Matson koristi svoju poziciju kako bi manipulirao dokazima. Dok ga tim pokušava naći, Matson otme Voighta.

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  • Sezona 11

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