Chicago P.D. ,
Dostupno još 2 dana
Matson muči Voighta. Pokušava ga natjerati da prizna koga najviše voli samo kako bi tu osobu ubio pred njim. Hailey ga pronalazi u zadnji tren.Prikaži više
Sezona 11Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, drama, kriminalističkiGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Jesse Soffer, Patrick Flueger, Tracy SpiridakosDržava: SAD
Sezona 12Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Marina Squerciati, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Toya TurnerDržava: SAD
40:20
9. epizoda
Atwater preuzima vodeću ulogu u istrazi koja pogađa lokalnu zajednicu. Pitanja povjerenja i pripadnosti dolaze u prvi plan.
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40:40
10. epizoda
Otkrivanje novih dokaza o starom zločinu prisiljava tim da ponovno otvori slučaj za koji su svi mislili da je završen.
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40:05
11. epizoda
Atwater je na rubu pucanja. Izjeda ga krivnja dok opsesivno pomaže obitelji žrtve. Plaća im račune i nadzire ih, a njegovo ponašanje zamalo ugrozi istragu pljačke. Na čitavu situaciju reagira Platt.
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39:59
12. epizoda
Tim shvati da ubojica poznaje policijske procedure i da radi unutar sustava. Frank Matson koristi svoju poziciju kako bi manipulirao dokazima. Dok ga tim pokušava naći, Matson otme Voighta.
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