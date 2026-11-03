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Chicago P.D. ,

Sezona 11 Epizoda 13

Matson muči Voighta. Pokušava ga natjerati da prizna koga najviše voli samo kako bi tu osobu ubio pred njim. Hailey ga pronalazi u zadnji tren.

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