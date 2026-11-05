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Chicago P.D. ,

Sezona 12 Epizoda 2

Tragedija pogađa policijsku zajednicu i pokreće intenzivnu potragu za odgovornima. Intelligence kreće u veliku akciju diljem Chicaga kako bi pronašao počinitelje prije nego što ponovno napadnu. Ova je epizoda među najhvaljenijima u sezoni.

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