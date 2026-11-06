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Chicago P.D. ,

Sezona 12 Epizoda 5

Za vrijeme snažnog nevremena Intelligence pomaže policajki Cook u istrazi slučaja oko kojeg se ona i njezin partner ne slažu. Vremenske neprilike dodatno otežavaju potragu za istinom.

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  • Sezona 12

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