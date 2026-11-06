Chicago P.D. ,
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Voight ponovno kreće u lov na serijskog silovatelja koji mu je prije petnaest godina uspio pobjeći. Stari slučaj postaje osoban i prisiljava ga da se suoči s vlastitim pogreškama.Prikaži više
Sezona 12Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Marina Squerciati, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Toya TurnerDržava: SAD
40:08
1. epizoda
Voight je zaokupljen poslom kako ne bi mislio na Haileyin odlazak i vlastitu smrtnost. Timu se pridružuje stara Ruzekova prijateljica Emily Martel te zajedno odlaze zaustaviti snajperista. No, nažalost, sve završi tragično.
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39:25
2. epizoda
Tragedija pogađa policijsku zajednicu i pokreće intenzivnu potragu za odgovornima. Intelligence kreće u veliku akciju diljem Chicaga kako bi pronašao počinitelje prije nego što ponovno napadnu. Ova je epizoda među najhvaljenijima u sezoni.
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40:04
3. epizoda
Atwater pokušava pronaći ravnotežu između profesionalnog i privatnog života dok s forenzičkom psihologinjom istražuje slučaj oružane pljačke koja krije mnogo više nego što se isprva čini.
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