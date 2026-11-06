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Chicago P.D. ,

Sezona 12 Epizoda 4

Voight ponovno kreće u lov na serijskog silovatelja koji mu je prije petnaest godina uspio pobjeći. Stari slučaj postaje osoban i prisiljava ga da se suoči s vlastitim pogreškama.

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  • Sezona 12

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