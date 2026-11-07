Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Chicago P.D. ,

Sezona 12 Epizoda 6

Burgess dobiva priliku dokazati se i napraviti važan iskorak u karijeri, dok istraga opasnog slučaja pokazuje koliko visoku cijenu policajci ponekad moraju platiti.

Prikaži više
Dostupno još 1 dan
Nastavi
Gledaj S12/E6
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 12

Slični sadržaji

Zaboravljeni slučaj
Dr. House
Djevojke na zadatku
Zatvorenik
Dobar i loš murjak
Marašli
Na dužnosti
Došljaci iz prošlosti
Castle
Smrt u raju
Varalica
Veličanstveni duo
Vera
Zaokret
Nasljedstvo
Oglas