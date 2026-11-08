Chicago P.D. ,
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Nakon nasilnog zločina Intelligence istražuje slučaj koji stavlja na kušnju odanost i povjerenje među članovima tima. Osobne emocije počinju utjecati na profesionalne odluke.Prikaži više
Sezona 12Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Marina Squerciati, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Toya TurnerDržava: SAD
40:39
5. epizoda
Za vrijeme snažnog nevremena Intelligence pomaže policajki Cook u istrazi slučaja oko kojeg se ona i njezin partner ne slažu. Vremenske neprilike dodatno otežavaju potragu za istinom.
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40:00
6. epizoda
Burgess dobiva priliku dokazati se i napraviti važan iskorak u karijeri, dok istraga opasnog slučaja pokazuje koliko visoku cijenu policajci ponekad moraju platiti.
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40:40
7. epizoda
Torres se suočava s posljedicama vlastitih odluka kada istraga poprimi neočekivan smjer. Tim pokušava razriješiti slučaj prije nego što bude prekasno.
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