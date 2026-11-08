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Chicago P.D. ,

Sezona 12 Epizoda 7

Torres se suočava s posljedicama vlastitih odluka kada istraga poprimi neočekivan smjer. Tim pokušava razriješiti slučaj prije nego što bude prekasno.

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  • Sezona 12

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