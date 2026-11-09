Chicago P.D. ,
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Istraga vodi tim prema osobi koja se javnosti predstavlja kao uzoran građanin, ali iza ugledne fasade skriva opasne tajne.Prikaži više
Sezona 12Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Marina Squerciati, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Toya TurnerDržava: SAD
40:42
8. epizoda
Nakon nasilnog zločina Intelligence istražuje slučaj koji stavlja na kušnju odanost i povjerenje među članovima tima. Osobne emocije počinju utjecati na profesionalne odluke.
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40:06
9. epizoda
Istraga brutalnog zločina otkriva koliko su obiteljske veze i dugogodišnja prijateljstva ponekad isprepleteni s kriminalom.
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40:12
12. epizoda
Istraga vodi tim prema osobi koja se javnosti predstavlja kao uzoran građanin, ali iza ugledne fasade skriva opasne tajne.
Dostupno još 3 dana