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Chicago P.D. ,

Sezona 12 Epizoda 12

Istraga vodi tim prema osobi koja se javnosti predstavlja kao uzoran građanin, ali iza ugledne fasade skriva opasne tajne.

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  • Sezona 12

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