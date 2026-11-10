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Chicago P.D. ,

Sezona 12 Epizoda 15

Voight počinje sumnjati u motive zamjenika načelnika Reida i njegov program smanjenja nasilja, uvjeren da iza službene inicijative stoje skriveni interesi.

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  • Sezona 12

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