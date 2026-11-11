Chicago P.D. ,
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Dok Intelligence traga za neuhvatljivim serijskim ubojicom, Ruzek se teško nosi sa sve lošijim zdravstvenim stanjem svog oca Boba.Prikaži više
Sezona 12Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Marina Squerciati, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Toya TurnerDržava: SAD
40:12
12. epizoda
Istraga vodi tim prema osobi koja se javnosti predstavlja kao uzoran građanin, ali iza ugledne fasade skriva opasne tajne.
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40:09
13. epizoda
Voight i njegov tim istražuju karizmatičnog vođu lokalne zajednice čiji utjecaj skriva mračnu kriminalnu pozadinu.
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40:42
14. epizoda
Dok Intelligence traga za neuhvatljivim serijskim ubojicom, Ruzek se teško nosi sa sve lošijim zdravstvenim stanjem svog oca Boba.
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