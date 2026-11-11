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Chicago P.D. ,

Sezona 12 Epizoda 14

Dok Intelligence traga za neuhvatljivim serijskim ubojicom, Ruzek se teško nosi sa sve lošijim zdravstvenim stanjem svog oca Boba.

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  • Sezona 12

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