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Chicago P.D. ,

Sezona 12 Epizoda 17

Intelligence istražuje slučaj koji ih vodi do opasne kriminalne mreže skrivene iza ugleda i moći. Voight i tim moraju odlučiti koliko daleko mogu ići kako bi došli do istine.

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  • Sezona 12

40:12
Chicago P.D. - Sezona 12 - 12. epizoda

12. epizoda

Istraga vodi tim prema osobi koja se javnosti predstavlja kao uzoran građanin, ali iza ugledne fasade skriva opasne tajne.
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40:09
Chicago P.D. - Sezona 12 - 13. epizoda

13. epizoda

Voight i njegov tim istražuju karizmatičnog vođu lokalne zajednice čiji utjecaj skriva mračnu kriminalnu pozadinu.
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40:42
Chicago P.D. - Sezona 12 - 14. epizoda

14. epizoda

Dok Intelligence traga za neuhvatljivim serijskim ubojicom, Ruzek se teško nosi sa sve lošijim zdravstvenim stanjem svog oca Boba.
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40:00
Chicago P.D. - Sezona 12 - 15. epizoda

15. epizoda

Voight počinje sumnjati u motive zamjenika načelnika Reida i njegov program smanjenja nasilja, uvjeren da iza službene inicijative stoje skriveni interesi.
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40:12
Chicago P.D. - Sezona 12 - 16. epizoda

16. epizoda

Nakon smrtonosnog incidenta u lokalnom restoranu, Burgess pokušava rekonstruirati događaje oslanjajući se na vlastito sjećanje, koje bi moglo biti ključ za rješavanje slučaja.
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40:04
Chicago P.D. - Sezona 12 - 17. epizoda

17. epizoda

Intelligence istražuje slučaj koji ih vodi do opasne kriminalne mreže skrivene iza ugleda i moći. Voight i tim moraju odlučiti koliko daleko mogu ići kako bi došli do istine.
Dostupno još 3 dana
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