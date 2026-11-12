Chicago P.D. - Sezona 12 - 17. epizoda

Chicago P.D. ,
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Intelligence istražuje slučaj koji ih vodi do opasne kriminalne mreže skrivene iza ugleda i moći. Voight i tim moraju odlučiti koliko daleko mogu ići kako bi došli do istine.Prikaži više
Sezona 12Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Marina Squerciati, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Toya TurnerDržava: SAD
40:12
12. epizoda
Istraga vodi tim prema osobi koja se javnosti predstavlja kao uzoran građanin, ali iza ugledne fasade skriva opasne tajne.
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40:09
13. epizoda
Voight i njegov tim istražuju karizmatičnog vođu lokalne zajednice čiji utjecaj skriva mračnu kriminalnu pozadinu.
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40:42
14. epizoda
Dok Intelligence traga za neuhvatljivim serijskim ubojicom, Ruzek se teško nosi sa sve lošijim zdravstvenim stanjem svog oca Boba.
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40:00
15. epizoda
Voight počinje sumnjati u motive zamjenika načelnika Reida i njegov program smanjenja nasilja, uvjeren da iza službene inicijative stoje skriveni interesi.
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40:12
16. epizoda
Nakon smrtonosnog incidenta u lokalnom restoranu, Burgess pokušava rekonstruirati događaje oslanjajući se na vlastito sjećanje, koje bi moglo biti ključ za rješavanje slučaja.
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