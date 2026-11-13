Chicago P.D. - Sezona 12 - 21. epizoda

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Chicago P.D. ,

Sezona 12 Epizoda 21

Istraga ubojstva vodi Intelligence do složenih obiteljskih odnosa i skrivenih tajni. Burgess i Ruzek pokušavaju uskladiti privatni život s opasnim policijskim poslom.

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  • Sezona 12

40:42
Chicago P.D. - Sezona 12 - 14. epizoda

14. epizoda

Dok Intelligence traga za neuhvatljivim serijskim ubojicom, Ruzek se teško nosi sa sve lošijim zdravstvenim stanjem svog oca Boba.
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40:00
Chicago P.D. - Sezona 12 - 15. epizoda

15. epizoda

Voight počinje sumnjati u motive zamjenika načelnika Reida i njegov program smanjenja nasilja, uvjeren da iza službene inicijative stoje skriveni interesi.
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40:12
Chicago P.D. - Sezona 12 - 16. epizoda

16. epizoda

Nakon smrtonosnog incidenta u lokalnom restoranu, Burgess pokušava rekonstruirati događaje oslanjajući se na vlastito sjećanje, koje bi moglo biti ključ za rješavanje slučaja.
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40:04
Chicago P.D. - Sezona 12 - 17. epizoda

17. epizoda

Intelligence istražuje slučaj koji ih vodi do opasne kriminalne mreže skrivene iza ugleda i moći. Voight i tim moraju odlučiti koliko daleko mogu ići kako bi došli do istine.
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40:07
Chicago P.D. - Sezona 12 - 18. epizoda

18. epizoda

Tim se suočava s posljedicama prethodnih odluka dok nova istraga otkriva korupciju i izdaje. Voight pokušava zaštititi jedinicu dok se odnosi unutar tima mijenjaju.
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40:26
Chicago P.D. - Sezona 12 - 19. epizoda

19. epizoda

Intelligence istražuje nasilni napad koji otkriva širu priču o osveti i kriminalnim vezama. Članovi tima moraju balansirati između pravde i osobnih emocija.
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40:17
Chicago P.D. - Sezona 12 - 21. epizoda

21. epizoda

Istraga ubojstva vodi Intelligence do složenih obiteljskih odnosa i skrivenih tajni. Burgess i Ruzek pokušavaju uskladiti privatni život s opasnim policijskim poslom.
Dostupno još 3 dana
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