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Chicago P.D. ,

Sezona 12 Epizoda 1

Voight je zaokupljen poslom kako ne bi mislio na Haileyin odlazak i vlastitu smrtnost. Timu se pridružuje stara Ruzekova prijateljica Emily Martel te zajedno odlaze zaustaviti snajperista. No, nažalost, sve završi tragično.

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