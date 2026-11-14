Chicago P.D. ,
Dostupno još 3 dana
Sergeant Hank Voight i njegova obavještajna jedinica istražuju niz brutalnih ubojstava povezanih s kolumbijskim narkokartelom koji širi otrovnu drogu po Chicagu. Tijekom istrage pronalaze D'Anthonyja, koji postaje važan izvor informacija. Istodobno se u jedinici pojavljuje novi policajac Adam Ruzek, kojega Olinsky dovodi izravno s policijske akademije.Prikaži više
Sezona 1Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: kriminalistički, akcija, dramaGlumci: Jason Beghe, Jon Seda, Sophia Bush, Jesse Soffer, Patrick Flueger, Marina Squerciati, LaRoyce Hawkins, Archie Kao, Elias Koteas, Amy Morton, Brian Geraghty, Tracy Spiridakos, Lisseth ChavezDržava: SAD
Sezona 12Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Marina Squerciati, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Toya TurnerDržava: SAD
41:13
1. epizoda
Sergeant Hank Voight i njegova obavještajna jedinica istražuju niz brutalnih ubojstava povezanih s kolumbijskim narkokartelom koji širi otrovnu drogu po Chicagu. Tijekom istrage pronalaze D'Anthonyja, koji postaje važan izvor informacija. Istodobno se u jedinici pojavljuje novi policajac Adam Ruzek, kojega Olinsky dovodi izravno s policijske akademije.
Dostupno još 3 dana