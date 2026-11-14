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Chicago P.D. ,

Sezona 1 Epizoda 1

Sergeant Hank Voight i njegova obavještajna jedinica istražuju niz brutalnih ubojstava povezanih s kolumbijskim narkokartelom koji širi otrovnu drogu po Chicagu. Tijekom istrage pronalaze D'Anthonyja, koji postaje važan izvor informacija. Istodobno se u jedinici pojavljuje novi policajac Adam Ruzek, kojega Olinsky dovodi izravno s policijske akademije.

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Chicago P.D. 1
S1/E1
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  • Sezona 12