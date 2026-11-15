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Chicago P.D. ,

Sezona 1 Epizoda 2

Sin detektiva Antonia Dawsona, Diego, otet je, a Antonio sumnja da iza otmice stoji kolumbijska banda. Vođa bande Pulpo nalazi se u zatvoru i tvrdi da bi njegovo puštanje moglo omogućiti oslobađanje dječaka. Voight predlaže riskantan način kako doći do informacija i spasiti Diega.

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S1/E2
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