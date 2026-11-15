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Chicago P.D. ,

Sezona 1 Epizoda 3

Voight i njegova ekipa istražuju kuću povezanu s nekoliko opasnih uličnih bandi, gdje pronalaze tragove ilegalne trgovine oružjem i streljivom koje probija policijske pancire. Voight pokušava izvući mladog dječaka iz svijeta bandi, dok Halstead gubi kontrolu kada se suoči s osobama iz svoje prošlosti. Ruzek nakon događaja na intervenciji dobiva preporuku da potraži stručnu pomoć.

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  • Sezona 12

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