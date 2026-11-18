Chicago P.D. ,
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Jedinica istražuje ubojstvo koje ih vodi do opasne kriminalne skupine. U međuvremenu se nastavljaju napetosti unutar policijske postaje, a neki članovi tima moraju se suočiti s vlastitim pogreškama.Prikaži više
Sezona 1Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: kriminalistički, akcija, dramaGlumci: Jason Beghe, Jon Seda, Sophia Bush, Jesse Soffer, Patrick Flueger, Marina Squerciati, LaRoyce Hawkins, Archie Kao, Elias Koteas, Amy Morton, Brian Geraghty, Tracy Spiridakos, Lisseth ChavezDržava: SAD
41:03
5. epizoda
Policajci Atwater i Burgess dobivaju novi patrolni automobil, no moraju ga vratiti u istom voznom stanju jer ga zapovjednik Ron Perry želi koristi kao izložbeni automobil. No jedna poludjela žena sva u krvi napada Atwatera razbijenom staklenom bocom i pritom oštećuje patrolni automobil. U bolnici se ustanovi da je doživjela psihotični slom zbog trideset balona kokaina skrivenih u želucu, od kojih je jedan puknuo. Policija otkriva operaciju krijumčarenja droge, a Olinsky i Ruzek odlaze u zasjedu i promatraju kako dileri odvode još dvije 'mazge'.
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40:35
6. epizoda
Obavještajna jedinica istražuje ubojstvo povezano s trgovinom ljudima. Detektivi pokušavaju pronaći žrtve i razotkriti mrežu koja iskorištava ranjive osobe.
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40:48
7. epizoda
Justin kaže Erin da je bio u tučnjavi u baru, no zapravo je sudjelovao u ubojstvu čovjeka koji je povezan s mafijom. Voight shvaća da je ubojstvo počinio Joe Catalano, nećak drugog šefa mafije. Antonio kaže Voightu da je Gradishar došla k njemu želeći da s njom sklopi dogovor. Željela je da Antonio isporuči dokaze protiv Voighta u zamjenu za njegovo promaknuće u šefa obavještajne službe. Catalano je pronađen mrtav u rijeci. Antonio kaže Gradishar da joj neće pomoći u izgradnji slučaja protiv Voighta.
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