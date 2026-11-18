Chicago P.D. ,
Olinskyjeva kći Lexi svjedoči pucnjavi između bandi. Zabrinuta da će Lexi postati meta ako svjedoči, Voight preuzima slučaj, iako odjel koji je zadužen za bande prosvjeduje te traži osumnjičenika po imenu Calaca. No kada su ubijena četiri člana bande Latin Priests, kreće rat bandi. Bez Voightovog odobrenja, Ruzek odluči zatražiti pomoć policajke Burgess, koja se pravi da je turistkinja u Millennium Parku, nakon prijava brojnih ukradenih mobitela.Prikaži više
Sezona 1Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: kriminalistički, akcija, dramaGlumci: Jason Beghe, Jon Seda, Sophia Bush, Jesse Soffer, Patrick Flueger, Marina Squerciati, LaRoyce Hawkins, Archie Kao, Elias Koteas, Amy Morton, Brian Geraghty, Tracy Spiridakos, Lisseth ChavezDržava: SAD