11. epizoda

Velika pljačka banke završava krađom osam milijuna dolara i smrtnim slučajevima. Hrvatska banda opljačkala je skladište i ubila zaštitare koji su tamo radili. Živ je ostao samo Lucas Perko, koji je ustrijeljen u rame dok je ekipa pobjegla s novcem. Detektivi Hank Voight i Antonio Dawson ispituju Perka o pljački, a on im laže i kaže da su pljačkaši skladišta bili Afroamerikanci. Međutim, nakon što su doznali da je tim činila skupina bijelaca, Perka posjećuju detektivi Antonio Dawson i Mia Sumners.

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