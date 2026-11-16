Sezona 1 Epizoda 5

Policajci Atwater i Burgess dobivaju novi patrolni automobil, no moraju ga vratiti u istom voznom stanju jer ga zapovjednik Ron Perry želi koristi kao izložbeni automobil. No jedna poludjela žena sva u krvi napada Atwatera razbijenom staklenom bocom i pritom oštećuje patrolni automobil. U bolnici se ustanovi da je doživjela psihotični slom zbog trideset balona kokaina skrivenih u želucu, od kojih je jedan puknuo. Policija otkriva operaciju krijumčarenja droge, a Olinsky i Ruzek odlaze u zasjedu i promatraju kako dileri odvode još dvije 'mazge'.

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