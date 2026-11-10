7. epizoda

Justin kaže Erin da je bio u tučnjavi u baru, no zapravo je sudjelovao u ubojstvu čovjeka koji je povezan s mafijom. Voight shvaća da je ubojstvo počinio Joe Catalano, nećak drugog šefa mafije. Antonio kaže Voightu da je Gradishar došla k njemu želeći da s njom sklopi dogovor. Željela je da Antonio isporuči dokaze protiv Voighta u zamjenu za njegovo promaknuće u šefa obavještajne službe. Catalano je pronađen mrtav u rijeci. Antonio kaže Gradishar da joj neće pomoći u izgradnji slučaja protiv Voighta.

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