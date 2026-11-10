Chicago P.D. ,
Velika pljačka banke završava krađom osam milijuna dolara i smrtnim slučajevima. Hrvatska banda opljačkala je skladište i ubila zaštitare koji su tamo radili. Živ je ostao samo Lucas Perko, koji je ustrijeljen u rame dok je ekipa pobjegla s novcem. Detektivi Hank Voight i Antonio Dawson ispituju Perka o pljački, a on im laže i kaže da su pljačkaši skladišta bili Afroamerikanci. Međutim, nakon što su doznali da je tim činila skupina bijelaca, Perka posjećuju detektivi Antonio Dawson i Mia Sumners.Prikaži više
Sezona 1Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: kriminalistički, akcija, dramaGlumci: Jason Beghe, Jon Seda, Sophia Bush, Jesse Soffer, Patrick Flueger, Marina Squerciati, LaRoyce Hawkins, Archie Kao, Elias Koteas, Amy Morton, Brian Geraghty, Tracy Spiridakos, Lisseth ChavezDržava: SAD