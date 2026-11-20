Chicago P.D. ,
Dostupno još 2 dana
Zapovjednik Perry obavještava jedinicu da je Pulpo pušten kako bi pomogao u hvatanju opasnog vođe kartela. Njegovo puštanje izaziva bijes jer je upravo on ranije oteo jednog od njihovih ljudi. Lindsay se suočava s osobom iz svoje prošlosti, a pojavljuju se i problemi povezani s Jinom.Prikaži više
Sezona 1Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: kriminalistički, akcija, dramaGlumci: Jason Beghe, Jon Seda, Sophia Bush, Jesse Soffer, Patrick Flueger, Marina Squerciati, LaRoyce Hawkins, Archie Kao, Elias Koteas, Amy Morton, Brian Geraghty, Tracy Spiridakos, Lisseth ChavezDržava: SAD
40:43
9. epizoda
Olinskyjeva kći Lexi svjedoči pucnjavi između bandi. Zabrinuta da će Lexi postati meta ako svjedoči, Voight preuzima slučaj, iako odjel koji je zadužen za bande prosvjeduje te traži osumnjičenika po imenu Calaca. No kada su ubijena četiri člana bande Latin Priests, kreće rat bandi. Bez Voightovog odobrenja, Ruzek odluči zatražiti pomoć policajke Burgess, koja se pravi da je turistkinja u Millennium Parku, nakon prijava brojnih ukradenih mobitela.
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41:02
10. epizoda
Mladić postaje važan svjedok u slučaju ubojstva, ali njegov život dolazi u opasnost. Detektivi ga pokušavaju zaštititi dok traže dokaze protiv odgovornih.
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41:11
11. epizoda
Velika pljačka banke završava krađom osam milijuna dolara i smrtnim slučajevima. Hrvatska banda opljačkala je skladište i ubila zaštitare koji su tamo radili. Živ je ostao samo Lucas Perko, koji je ustrijeljen u rame dok je ekipa pobjegla s novcem. Detektivi Hank Voight i Antonio Dawson ispituju Perka o pljački, a on im laže i kaže da su pljačkaši skladišta bili Afroamerikanci. Međutim, nakon što su doznali da je tim činila skupina bijelaca, Perka posjećuju detektivi Antonio Dawson i Mia Sumners.
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41:08
12. epizoda
Chicago je suočen s prijetnjom bombaških napada. Voight i njegov tim utrkuju se s vremenom kako bi pronašli počinitelje i spriječili nove eksplozije. Burgess je istodobno uz bolesnu nećakinju koja se bori za život.
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40:43
13. epizoda
Zapovjednik Perry obavještava jedinicu da je Pulpo pušten kako bi pomogao u hvatanju opasnog vođe kartela. Njegovo puštanje izaziva bijes jer je upravo on ranije oteo jednog od njihovih ljudi. Lindsay se suočava s osobom iz svoje prošlosti, a pojavljuju se i problemi povezani s Jinom.
Dostupno još 2 dana