Chicago P.D. ,
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Voight je napadnut i otet dok pokušava pomoći djevojci svog sina.Prikaži više
Sezona 2Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, drama, kriminalističkiGlumci: Jason Beghe, Jon Seda, Sophia Bush, Jesse Soffer, Patrick Flueger, Marina Squerciati, LaRoyce Hawkins, Archie Kao, Elias Koteas, Amy Morton, Brian Geraghty, Tracy Spiridakos, Lisseth ChavezDržava: SAD
40:11
2. epizoda
Obavještajna jedinica istražuje niz ubojstava u kojima se uz tijela žrtava ostavlja novčanica od jednog dolara. Ruzekovo istraživanje otkriva da je Voightov prijatelj možda bio uključen u sumnjive poslove. U međuvremenu, Burgess i Roman istražuju provale u kuće i dobivaju pomoć od narednice Platt.
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40:22
3. epizoda
Nakon pucnjave u baru, u kojoj je meta bio Halstead, on se nalazi pod zaštitom. Poljski mafijaš Oskar Bembenek, koji se nalazi u zatvoru, glavni je osumnjičenik. On krivi Halsteada za ubojstvo svog brata. No Halstead nije jedina meta. Mrtvih je sve više, a Voight i tim utrkuju se s vremenom kako bi doznali tko je još na Bembenekovu popisu.
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40:02
4. epizoda
Kći vijećnika i njezina prijateljica otete su zbog otkupnine. Platt uspijeva nagovoriti Romana i Burgessa da organiziraju događanje na kojem se predaje ilegalno oružje. No prime pištolj koji je možda korišten u neriješenom ubojstvu. Dawsonov brak mogao biti ugrožen i to, jasno, utječe na njegovu obitelj.
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