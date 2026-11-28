Chicago P.D. ,
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Antonio i njegova sestra razgovaraju s Adrianom Gishom o osobi za koju vjeruju da je odgovorna za požar u kojem je poginula Shay. Lindsay počinje sumnjati u svoj novi posao u saveznoj radnoj skupini, dok Plattino iznenada vedro ponašanje izaziva znatiželju kolega.Prikaži više
Sezona 2Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, drama, kriminalističkiGlumci: Jason Beghe, Jon Seda, Sophia Bush, Jesse Soffer, Patrick Flueger, Marina Squerciati, LaRoyce Hawkins, Archie Kao, Elias Koteas, Amy Morton, Brian Geraghty, Tracy Spiridakos, Lisseth ChavezDržava: SAD
41:00
10. epizoda
Tim istražuje kuću punu zamki te dozna što povezuje profesora i njegovog mentalno bolesnog studenta. Istražuju još nekoliko mjesta s postavljenim zamkama i doznaju više o mračnom motivu studenta. U međuvremenu, Burges se oporavlja s Platt i Ruzekom uz sebe.
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39:34
11. epizoda
Lindsay započinje novi posao u saveznoj radnoj skupini, ali ubrzo shvaća da će joj trebati pomoć Voightove ekipe. Burgess se vraća na posao, no zbog oporavka dobiva uredske dužnosti, pa Platt počinje raditi s Romanom.
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41:06
12. epizoda
Bob Ruzek, Adamov otac, prvi stiže na mjesto dvostrukog ubojstva. Slučaj preuzima Obavještajna jedinica, što stvara napetost između oca i sina. Lindsay razmišlja o odlasku u Boliviju na tajni zadatak.
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40:10
13. epizoda
Antonio i njegova sestra razgovaraju s Adrianom Gishom o osobi za koju vjeruju da je odgovorna za požar u kojem je poginula Shay. Lindsay počinje sumnjati u svoj novi posao u saveznoj radnoj skupini, dok Plattino iznenada vedro ponašanje izaziva znatiželju kolega.
Dostupno još 1 dan