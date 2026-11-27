Chicago P.D. ,
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Lindsay započinje novi posao u saveznoj radnoj skupini, ali ubrzo shvaća da će joj trebati pomoć Voightove ekipe. Burgess se vraća na posao, no zbog oporavka dobiva uredske dužnosti, pa Platt počinje raditi s Romanom.Prikaži više
Sezona 2Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, drama, kriminalističkiGlumci: Jason Beghe, Jon Seda, Sophia Bush, Jesse Soffer, Patrick Flueger, Marina Squerciati, LaRoyce Hawkins, Archie Kao, Elias Koteas, Amy Morton, Brian Geraghty, Tracy Spiridakos, Lisseth ChavezDržava: SAD
40:13
8. epizoda
Nakon radnog vremena Dawson radi kao privatni zaštitar. No i tamo sve pođe po krivu kada je čovjek kojeg je štitio ubijen. Ispostavi se da je žrtva bilo krijumčar dijamanata. Voight i tim daju sve od sebe da riješe zločin i spase Dawsona. Kako bi spasili Dawsonov policijski posao, Voight i Olinsky krivotvore dokumente o istrazi.
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41:00
9. epizoda
Nakon velike zapljene heroina, kriminalci se žele osvetiti Olinskyju i njegovoj obitelji. Kada mu supruga postane talac, Olinsky i Voight kreću u opasnu potragu za odgovornima. Burgess i Roman rade s policijskim psom i Romanovom bivšom partnericom.
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41:00
10. epizoda
Tim istražuje kuću punu zamki te dozna što povezuje profesora i njegovog mentalno bolesnog studenta. Istražuju još nekoliko mjesta s postavljenim zamkama i doznaju više o mračnom motivu studenta. U međuvremenu, Burges se oporavlja s Platt i Ruzekom uz sebe.
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