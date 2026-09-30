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Chicago P.D. ,

Sezona 6 Epizoda 9

Antonio prelazi granicu tijekom istrage, čime ugrožava osobu koja mu je bliska i dovodi cijeli tim u opasnost.

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Dostupno još 11 dana

  • Sezona 6

  • Sezona 7

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