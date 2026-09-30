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Chicago P.D. ,

Sezona 7 Epizoda 9

Tim se trudi što prije naći Halsteada, kojeg su oteli nasilnici zajedno sa ženom koja je povezana sa slučajem u kojem je Halstead pogriješio, a njegova pogreška žrtvu koštala života. U međuvremenu, Burgess razmišlja o svojoj trudnoći i opcijama koje ima.

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Dostupno još 24 dana

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