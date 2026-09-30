Chicago P.D. ,

Sezona 7 Epizoda 20

Na tajnom zadatku razotkrivanja dvojice ilegalnih dilera oružja Atwater susreće Doylea, policajca koji ga je samo na temelju njegove boje kože već jednom optužio. Atwater otkriva da je Doyle promaknut u detektiva te su prisiljeni surađivati. Nakon što uhvate dilere Doyle i Atwater se pomire. Uskoro, Doyle je u potjeri za Afroamerikancem s putnom torbom, a Atwater ga slijedi. Dolazi do obračuna i Doyle je ubijen, ali i osoba koju je lovio. Doyleova policijska postaja šuti o detaljima kako se ne bi doznala prava istina, no Atwater odluči progovoriti.

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