Chicago P.D. ,
Dostupno još 2 dana
Tim istražuje slučaj koji vodi do opasne kriminalne mreže, dok se osobne tenzije unutar Intelligence tima dodatno pojačavaju.Prikaži više
Sezona 6Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 7Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 8Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
40:10
5. epizoda
Ono što u početku izgleda kao obična otmica automobila pretvara se u mnogo složeniji slučaj. Burgess pritom otkriva nešto povezano s ranijim slučajem što će joj promijeniti život.
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40:04
6. epizoda
Mladić koji izgleda potpuno nedužno biva ubijen na ulici. Tim pokušava pronaći počinitelja, ali slučaj postaje složeniji kada njegov ožalošćeni otac odluči sam istraživati i krenuti undercover.
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40:04
7. epizoda
Nakon niza smrtonosnih zasjeda, Intelligence odlazi undercover kako bi srušio opasnog novog dilera koji želi preuzeti tržište od konkurencije. Ruzekov doušnik postaje nepredvidiv i prijeti cijeloj operaciji.
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40:08
8. epizoda
Zamjenik nadzornika Miller traži od tima da uhiti policajca u patroli Davea Wheelana, koji je snimljen kako ubija mladog Afroamerikanca tijekom prometne kontrole. Snimka ubojstva već se širi društvenim mrežama. Ruzek i Atwater upadaju u zasjedu u sigurnoj kući te se sukobljavaju zbog incidenta. U međuvremenu, Wheelan uporno tvrdi da je djelovao u samoobrani.
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