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Chicago P.D. ,

Sezona 8 Epizoda 10

Niz brutalnih napada vodi ekipu do mogućeg serijskog počinitelja, a istraga otkriva šokantne poveznice.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 8

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  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 8