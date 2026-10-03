Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Chicago P.D. ,

Sezona 8 Epizoda 11

Voight i tim sukobljavaju se s pravnim preprekama dok pokušavaju uhvatiti osumnjičenog za teško ubojstvo.

Prikaži više
Dostupno još 2 dana

  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 8

Slični sadržaji

Hudson i Rex
Chicago u plamenu
Dr. House
Ubojstvo
Dobar i loš murjak
Zatvorenik
Nijemi svjedok
Hitna: Chicago
Grijeh
Djevojke na zadatku
Zaboravljeni slučaj
Došljaci iz prošlosti
Djevojka iz Plainvillea
Marašli
Vera
Chicago P.D. 8
S8/E11
Prikaži više

  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 8