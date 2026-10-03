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Chicago P.D. ,

Sezona 8 Epizoda 12

Slučaj nestale djevojčice dovodi tim u utrku s vremenom, dok se pojavljuju novi, uznemirujući tragovi.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 8

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  • Sezona 7

  • Sezona 8