Chicago P.D. ,
Dostupno još 2 dana
Tim lovi opasnu kriminalnu skupinu, a Upton se nađe u sukobu između Voighta i Halsteada.Prikaži više
Sezona 6Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 7Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 8Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
40:00
10. epizoda
Niz brutalnih napada vodi ekipu do mogućeg serijskog počinitelja, a istraga otkriva šokantne poveznice.
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40:05
11. epizoda
Voight i tim sukobljavaju se s pravnim preprekama dok pokušavaju uhvatiti osumnjičenog za teško ubojstvo.
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39:42
12. epizoda
Slučaj nestale djevojčice dovodi tim u utrku s vremenom, dok se pojavljuju novi, uznemirujući tragovi.
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40:05
13. epizoda
Niz brutalnih provala u domove dovodi Upton do slučaja koji je osobno pogađa i testira lojalnost unutar tima.
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