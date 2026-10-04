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Chicago P.D. ,

Sezona 8 Epizoda 14

Tim lovi opasnu kriminalnu skupinu, a Upton se nađe u sukobu između Voighta i Halsteada.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 8

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  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 8