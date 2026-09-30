Chicago P.D. ,
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Tim istražuje pucnjavu u kojoj je ranjena petogodišnja djevojčica. Istovremeno, Atwater postaje meta drugih policajaca zbog svog stava prema „plavom zidu“, dok Voight mora raditi pod pojačanim nadzorom zbog reforme policije.Prikaži više
Sezona 6Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 7Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 8Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
39:57
1. epizoda
Tim istražuje pucnjavu u kojoj je ranjena petogodišnja djevojčica. Istovremeno, Atwater postaje meta drugih policajaca zbog svog stava prema „plavom zidu“, dok Voight mora raditi pod pojačanim nadzorom zbog reforme policije.
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40:02
2. epizoda
Sin vijećnika osumnjičen je za ubojstvo pa Miller pokušava pritisnuti Voighta da optuži tinejdžera, ali bez medijske pompe. U međuvremenu, Atwater i Voight ne mogu se dogovoriti kako na kraj s rasnom neosjetljivošću koju Atwater proživljava unutar policije. Nolan i dalje uznemirava Atwatera, a stvari kulminiraju kada je Ruzek ranjen jer policajci u patroli nisu odgovorili na Atwaterov zahtjev za pojačanjem. Atwater prijeti tužbom protiv Nolana i policijske uprave Chicaga ako se situacija ne promijeni.
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40:11
3. epizoda
Burgess i Ruzek pronalaze djevojčicu koja sama luta ulicama. Otkrivaju da je njezina obitelj ubijena te da je ona jedini svjedok. U međuvremenu, Upton dobiva ponudu za posao u FBI-u u New Yorku, koju odbija, te konačno pokazuje svoje osjećaje prema Halsteadu.
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