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Chicago P.D. ,

Sezona 8 Epizoda 1

Tim istražuje pucnjavu u kojoj je ranjena petogodišnja djevojčica. Istovremeno, Atwater postaje meta drugih policajaca zbog svog stava prema „plavom zidu“, dok Voight mora raditi pod pojačanim nadzorom zbog reforme policije.

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  • Sezona 8