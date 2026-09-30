Chicago P.D. ,

2. epizoda

Sin vijećnika osumnjičen je za ubojstvo pa Miller pokušava pritisnuti Voighta da optuži tinejdžera, ali bez medijske pompe. U međuvremenu, Atwater i Voight ne mogu se dogovoriti kako na kraj s rasnom neosjetljivošću koju Atwater proživljava unutar policije. Nolan i dalje uznemirava Atwatera, a stvari kulminiraju kada je Ruzek ranjen jer policajci u patroli nisu odgovorili na Atwaterov zahtjev za pojačanjem. Atwater prijeti tužbom protiv Nolana i policijske uprave Chicaga ako se situacija ne promijeni.

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