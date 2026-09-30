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Chicago P.D. ,

Sezona 8 Epizoda 3

Burgess i Ruzek pronalaze djevojčicu koja sama luta ulicama. Otkrivaju da je njezina obitelj ubijena te da je ona jedini svjedok. U međuvremenu, Upton dobiva ponudu za posao u FBI-u u New Yorku, koju odbija, te konačno pokazuje svoje osjećaje prema Halsteadu.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 8

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