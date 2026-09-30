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Chicago P.D. ,

Sezona 8 Epizoda 4

Policajac je ubijen, a sumnja pada na osobu koja je prethodno imala ozbiljan sukob s njim. Intelligence pokušava riješiti slučaj, dok Samantha Miller ne želi stati iza policajca dok ne sazna cijelu istinu.

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Dostupno još 2 dana

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