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Chicago P.D. ,

Sezona 8 Epizoda 5

Ono što u početku izgleda kao obična otmica automobila pretvara se u mnogo složeniji slučaj. Burgess pritom otkriva nešto povezano s ranijim slučajem što će joj promijeniti život.

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  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 8

40:02
Chicago P.D. - Sezona 8 - 2. epizoda

2. epizoda

Sin vijećnika osumnjičen je za ubojstvo pa Miller pokušava pritisnuti Voighta da optuži tinejdžera, ali bez medijske pompe. U međuvremenu, Atwater i Voight ne mogu se dogovoriti kako na kraj s rasnom neosjetljivošću koju Atwater proživljava unutar policije. Nolan i dalje uznemirava Atwatera, a stvari kulminiraju kada je Ruzek ranjen jer policajci u patroli nisu odgovorili na Atwaterov zahtjev za pojačanjem. Atwater prijeti tužbom protiv Nolana i policijske uprave Chicaga ako se situacija ne promijeni.
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40:11
Chicago P.D. - Sezona 8 - 3. epizoda

3. epizoda

Burgess i Ruzek pronalaze djevojčicu koja sama luta ulicama. Otkrivaju da je njezina obitelj ubijena te da je ona jedini svjedok. U međuvremenu, Upton dobiva ponudu za posao u FBI-u u New Yorku, koju odbija, te konačno pokazuje svoje osjećaje prema Halsteadu.
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39:46
Chicago P.D. - Sezona 8 - 4. epizoda

4. epizoda

Policajac je ubijen, a sumnja pada na osobu koja je prethodno imala ozbiljan sukob s njim. Intelligence pokušava riješiti slučaj, dok Samantha Miller ne želi stati iza policajca dok ne sazna cijelu istinu.
Dostupno još 1 dan
40:10
Chicago P.D. - Sezona 8 - 5. epizoda

5. epizoda

Ono što u početku izgleda kao obična otmica automobila pretvara se u mnogo složeniji slučaj. Burgess pritom otkriva nešto povezano s ranijim slučajem što će joj promijeniti život.
Dostupno još 1 dan
40:04
Chicago P.D. - Sezona 8 - 6. epizoda

6. epizoda

Mladić koji izgleda potpuno nedužno biva ubijen na ulici. Tim pokušava pronaći počinitelja, ali slučaj postaje složeniji kada njegov ožalošćeni otac odluči sam istraživati i krenuti undercover.
Dostupno još 2 dana

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