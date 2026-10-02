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Chicago P.D. ,

Sezona 8 Epizoda 7

Nakon niza smrtonosnih zasjeda, Intelligence odlazi undercover kako bi srušio opasnog novog dilera koji želi preuzeti tržište od konkurencije. Ruzekov doušnik postaje nepredvidiv i prijeti cijeloj operaciji.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 8