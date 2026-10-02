Chicago P.D. - Sezona 6

2018

Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.