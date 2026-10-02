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Chicago P.D. ,

Sezona 8 Epizoda 8

Zamjenik nadzornika Miller traži od tima da uhiti policajca u patroli Davea Wheelana, koji je snimljen kako ubija mladog Afroamerikanca tijekom prometne kontrole. Snimka ubojstva već se širi društvenim mrežama. Ruzek i Atwater upadaju u zasjedu u sigurnoj kući te se sukobljavaju zbog incidenta. U međuvremenu, Wheelan uporno tvrdi da je djelovao u samoobrani.

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Dostupno još 2 dana

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