Chicago P.D. ,
Dostupno još 2 dana
Zamjenik nadzornika Miller traži od tima da uhiti policajca u patroli Davea Wheelana, koji je snimljen kako ubija mladog Afroamerikanca tijekom prometne kontrole. Snimka ubojstva već se širi društvenim mrežama. Ruzek i Atwater upadaju u zasjedu u sigurnoj kući te se sukobljavaju zbog incidenta. U međuvremenu, Wheelan uporno tvrdi da je djelovao u samoobrani.Prikaži više
Sezona 6Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 7Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 8Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
39:46
4. epizoda
Policajac je ubijen, a sumnja pada na osobu koja je prethodno imala ozbiljan sukob s njim. Intelligence pokušava riješiti slučaj, dok Samantha Miller ne želi stati iza policajca dok ne sazna cijelu istinu.
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40:10
5. epizoda
Ono što u početku izgleda kao obična otmica automobila pretvara se u mnogo složeniji slučaj. Burgess pritom otkriva nešto povezano s ranijim slučajem što će joj promijeniti život.
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40:04
6. epizoda
Mladić koji izgleda potpuno nedužno biva ubijen na ulici. Tim pokušava pronaći počinitelja, ali slučaj postaje složeniji kada njegov ožalošćeni otac odluči sam istraživati i krenuti undercover.
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40:04
7. epizoda
Nakon niza smrtonosnih zasjeda, Intelligence odlazi undercover kako bi srušio opasnog novog dilera koji želi preuzeti tržište od konkurencije. Ruzekov doušnik postaje nepredvidiv i prijeti cijeloj operaciji.
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40:08
8. epizoda
Zamjenik nadzornika Miller traži od tima da uhiti policajca u patroli Davea Wheelana, koji je snimljen kako ubija mladog Afroamerikanca tijekom prometne kontrole. Snimka ubojstva već se širi društvenim mrežama. Ruzek i Atwater upadaju u zasjedu u sigurnoj kući te se sukobljavaju zbog incidenta. U međuvremenu, Wheelan uporno tvrdi da je djelovao u samoobrani.
Dostupno još 2 dana