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Chicago P.D. ,

Sezona 8 Epizoda 15

Intelligence istražuje slučaj u kojem je mlada žena pronađena mrtva. Voight i tim pokušavaju utvrditi što se dogodilo, dok se Atwater suočava s teškom osobnom odlukom.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 8

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Chicago P.D. 8
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  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 8