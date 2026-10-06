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Chicago P.D. ,

Sezona 8 Epizoda 16

Burgess je napadnuta i oteta tijekom istrage pa je tim u utrci s vremenom kako bi je spasio prije nego što bude prekasno. I dok napetosti rastu, Ruzek i Atwater se posvađaju oko ispravnog načina spašavanja. Burgess se bori za život nakon ranjavanja, a Voight još jednom prelazi granicu zakona da je spasi.

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Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 7

  • Sezona 8