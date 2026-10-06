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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 1

Voight i Upton pokušavaju prikriti posljedice događaja iz prethodne sezone. Halstead počinje primjećivati da se između njih nešto događa, dok Intelligence dobiva novi težak slučaj.

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Dostupno još 2 dana

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