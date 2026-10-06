Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 2

Ubijena je doušnica koji je radila s Ruzekom. Njezino ubojstvo samo je jedno u nizu bivših zatvorenica koje su imale istog službenika za uvjetni otpust. Kad jedna žrtva uspije pobjeći od napadača, Voight traži Burgessinu pomoć da ga identificira. Nakon susreta sa žrtvom, Burgess joj želi vratiti osjećaj sigurnosti. U međuvremenu, uz Ruzekovu podršku Burgess se i dalje nosi sa svojim ozljedama.

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