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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 3

Halstead mora proživjeti događaje iz prošlosti kada policija zbog eksplozije istražuje njegovog bivšeg vojnog kolegu. Upton se osjeća tužno i žali zbog svoje uloge u Waltonovoj smrti, čitava situacija na nju utječe jako loše.

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Dostupno još 1 dan

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