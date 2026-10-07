Chicago P.D. ,
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Halstead mora proživjeti događaje iz prošlosti kada policija zbog eksplozije istražuje njegovog bivšeg vojnog kolegu. Upton se osjeća tužno i žali zbog svoje uloge u Waltonovoj smrti, čitava situacija na nju utječe jako loše.Prikaži više
Sezona 6Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 7Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 8Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 9Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Jesse Soffer, Tracy Spiridakos, Patrick FluegerDržava: SAD
39:42
1. epizoda
Voight i Upton pokušavaju prikriti posljedice događaja iz prethodne sezone. Halstead počinje primjećivati da se između njih nešto događa, dok Intelligence dobiva novi težak slučaj.
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40:12
2. epizoda
Ubijena je doušnica koji je radila s Ruzekom. Njezino ubojstvo samo je jedno u nizu bivših zatvorenica koje su imale istog službenika za uvjetni otpust. Kad jedna žrtva uspije pobjeći od napadača, Voight traži Burgessinu pomoć da ga identificira. Nakon susreta sa žrtvom, Burgess joj želi vratiti osjećaj sigurnosti. U međuvremenu, uz Ruzekovu podršku Burgess se i dalje nosi sa svojim ozljedama.
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40:10
3. epizoda
Halstead mora proživjeti događaje iz prošlosti kada policija zbog eksplozije istražuje njegovog bivšeg vojnog kolegu. Upton se osjeća tužno i žali zbog svoje uloge u Waltonovoj smrti, čitava situacija na nju utječe jako loše.
Dostupno još 1 dan
40:11
4. epizoda
Upton razmišlja reći Halsteadu sve o ubojstvu Waltona. Njezino kajanje dogodi se u trenutku kada osumnjičenik zamalo počini samoubojstvo u pritvoru, dok Upton otkriva više informacija nego što bi trebala. Halstead počinje sumnjati da je Voight možda bio umiješan. U međuvremenu, tim istražuje trgovinu djecom. Kasnije, Upton napada osumnjičenika, ali doživi napad panike, dok se Jay suočava s Voightom.
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