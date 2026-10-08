Chicago P.D. - Sezona 9 - 6. epizoda

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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 6

Ruzek susreće svog mentora i i traži od njega pomoć u slučaju razbijanja organiziranog kriminala. Voight i Burgess misle da je zbog nedavnih financijskih problema mentor izgubio fokus na posao te da bi mogao biti teret u rješavanju slučaja.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 9

40:12
Chicago P.D. - Sezona 9 - 2. epizoda

2. epizoda

Ubijena je doušnica koji je radila s Ruzekom. Njezino ubojstvo samo je jedno u nizu bivših zatvorenica koje su imale istog službenika za uvjetni otpust. Kad jedna žrtva uspije pobjeći od napadača, Voight traži Burgessinu pomoć da ga identificira. Nakon susreta sa žrtvom, Burgess joj želi vratiti osjećaj sigurnosti. U međuvremenu, uz Ruzekovu podršku Burgess se i dalje nosi sa svojim ozljedama.
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40:10
Chicago P.D. - Sezona 9 - 3. epizoda

3. epizoda

Halstead mora proživjeti događaje iz prošlosti kada policija zbog eksplozije istražuje njegovog bivšeg vojnog kolegu. Upton se osjeća tužno i žali zbog svoje uloge u Waltonovoj smrti, čitava situacija na nju utječe jako loše.
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40:11
Chicago P.D. - Sezona 9 - 4. epizoda

4. epizoda

Upton razmišlja reći Halsteadu sve o ubojstvu Waltona. Njezino kajanje dogodi se u trenutku kada osumnjičenik zamalo počini samoubojstvo u pritvoru, dok Upton otkriva više informacija nego što bi trebala. Halstead počinje sumnjati da je Voight možda bio umiješan. U međuvremenu, tim istražuje trgovinu djecom. Kasnije, Upton napada osumnjičenika, ali doživi napad panike, dok se Jay suočava s Voightom.
Dostupno još 1 dan
40:13
Chicago P.D. - Sezona 9 - 5. epizoda

5. epizoda

Tim istražuje pucnjavu, koja je rezultirala smrću. Kasnije, Atwater otkriva da bi njegova nova ljubav mogla biti povezana sa slučajem te je prisiljen raditi u tajnosti.
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40:08
Chicago P.D. - Sezona 9 - 6. epizoda

6. epizoda

Ruzek susreće svog mentora i i traži od njega pomoć u slučaju razbijanja organiziranog kriminala. Voight i Burgess misle da je zbog nedavnih financijskih problema mentor izgubio fokus na posao te da bi mogao biti teret u rješavanju slučaja.
Dostupno još 2 dana

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