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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 4

Upton razmišlja reći Halsteadu sve o ubojstvu Waltona. Njezino kajanje dogodi se u trenutku kada osumnjičenik zamalo počini samoubojstvo u pritvoru, dok Upton otkriva više informacija nego što bi trebala. Halstead počinje sumnjati da je Voight možda bio umiješan. U međuvremenu, tim istražuje trgovinu djecom. Kasnije, Upton napada osumnjičenika, ali doživi napad panike, dok se Jay suočava s Voightom.

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Dostupno još 2 dana

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