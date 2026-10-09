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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 7

Tim istražuje lanac prodaje droge, a Voight se obraća povjerljivom doušniku za pomoć u slučaju. Voight otkriva da bi njegova doušnica mogla biti i sama umiješana u trgovinu.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 9